Nba, Phila e Belinelli vincono ancora. LeBron da record, Towns show

Otto le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. I Philadelphia 76ers di Marco Belinelli vincono ancora: questa volta ad arrendersi, 118-101, sono i New York Knicks. Per l'azzurro 14 punti a referto. Vittorie in trasferta per i Cleveland Cavaliers (118-105 sui Charlotte Hornets) con 41 punti di LeBron James che aggancia il record di Michael Jordan: 866 partite consecutive in doppia cifra per punti realizzati. Bene anche i Boston Celtics, 97-94 sugli Utah Jazz nonostante la raffica di infortuni. I Brooklyn Nets passano in casa degli Orlando Magic per 111-104 mentre i derelitti Memphis Grizzlies sorprendono 108-103 i Portland Trail Blazers. Trascinati da un super Karl-Anthony Towns (56 punti e 15 rimbalzi) i Minnesota Timberwolves superano 126-114 gli Atlanta Hawks. Bene anche le squadre di Los Angeles: i Clippers vincono in casa dei Phoenix Suns per 111-99 mentre i Lakers si impongono a domicilio per 103-93 sui Dallas Mavericks. Fino a questo momento sono 7 le squadre qualificate per i playoff: 2 nella Western Conference (Houston e Golden State) e 5 nella Eastern Conference (Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia e Indiana).

