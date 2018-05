Nba, semifinali: Cleveland sbanca Toronto

di Redazione Sport

Grande sorpresa nella supersfida delle semifinali Nba giocata questa notte. In gara 1 infatti i Cleveland Cavaliers sono andati a vincere nientemeno che in casa dei Toronto Raptors, dominatori assoluti della regular season. È stata una sfida di altissimo livello, vinta ai supplementari dai Cavs con un vantaggio risicatissimo ottenuto al suono della sirena, 113-112. Una vittoria sofferta, maturata nell'ultimo quarto di partita, dopo aver chiuso il terzo in svantaggio di 5 punti, 87-82 per i Raptors. Poi la lenta rimonta e il successo finale. Mattatore della serata, ancora una volta, Lebron James, che ha chiuso con una tripla doppia: 26 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Più in linea con i pronostici invece l'esito dell'altra semifinale, in gara 2, fra Golden State e New Orleans, finita 121-116. I Warriors si sono dunque portati sul 2-0 e per i Pelicans la strada si è fatta in salita. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 29 punti, poi Steph Curry con 28, ma giocando meno di mezz'ora.

