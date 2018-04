Nba, Utah batte Oklahoma City e si porta 3-1 nella serie

di Redazione Sport

Passo avanti di Utah, che nella notte vince gara 4 contro gli Oklahoma City Thunder 113-96 portandosi sul 3-1 nella serie, con la possibilità nella prossima sfida in programma mercoledì di chiudere il discorso qualificazione nel primo turno dei playoff Nba. A spingere i Jazz al successo davanti al pubblico amico della Vivint Smart Home Arena i canestri di Donovan Mitchell con 33 punti, 20 per Joe Ingles, 16 di Rudy Gobert. Dopo un promettente avvio dei Thunder, 30-24, i Jazz prendono in mano la gara andando in vantaggio 58-52 all'intervallo lungo, non cambia l'inerzia della gara nel terzo periodo con Utah che incrementa il vantaggio a +17, gestendo poi il finale sino alla sirena. In casa Thunder da segnalare i 32 punti a canestro di Paul George, 23 punti e 14 rimbalzi per Russell Westbrook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA