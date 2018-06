Olimpia Milano, Pianigiani: «Ora penso alla terza stella»

«Guardo i ventotto scudetti in bacheca e penso alla terza stella. Non metto però un limite temporale, io devo pensare alla quotidianità e alla progettualità. Rivincere è difficilissimo, a Milano due scudetti non succede da tempo immemore». Lo dice, durante i festeggiamenti per la conquista del 28esimo scudetto in corso al Forum d'Assago, il coach dell'Olimpia Milano, Simone Pianigiani. «È stata una stagione stressante - aggiunge Pianigiani -, che ti consuma. Ma di sicuro abbiamo chiuso una delle migliori stagioni dell'Olimpia degli ultimi 20 anni, con i successi in Supercoppa e campionato. In Eurolega nessuno ci ha snobbato, abbiamo ottenuto il rispetto di tutta ma abbiamo la consapevolezza di poter far meglio. Milano è la storia del basket, una piazza che regala stimoli nuovi ogni giorno. L'Olimpia è una cosa grande, dobbiamo ripartire con il desiderio di non farci riprendere».

