Playoff, Milano-Cantù 87-75, Ea7va sul 2-0

L'EA7 Milano ipoteca la serie con la Red October Cantù, bissando il successo anche in gara-2 al Forum di Assago (87-75). A differenza di sabato Cantù prova almeno una reazione con Culpepper (24 punti), Burns (18) e Chappel (18) ma non riesce mai a riavvicinarsi all'Olimpia. Milano fugge via in un secondo periodo quasi perfetto in cui segna 30 punti e scava un solco enorme (+25): Bertans (16) è chirurgico, Kuzminskas è in serata buona (15), Micov (13) predica pallacanestro. Mercoledì Cantù è costretta a vincere per non salutare i playoff.



La Germani Brescia porta sul 2-0 la serie dei quarti di finale con la Openjobmetis Varese e mercoledì sera a Masnago avrà il primo match ball per volare in semifinale. Al PalaGeorge va in scena una partita di un'intensità pazzesca con Varese sconfitta solo al fotofinish da un tripla di Landry dopo un punto a punto in finito e dopo che la squadra di Caja aveva a lungo dominato: finisce 77-75.

