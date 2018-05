Super Davis travolge Golden State, Houston passa in casa dei Jazz

Nelle semifinali della Western Conference dei playoff Nba gli Houston Rockets vincono gara 3 per 113-92 in casa degli Utah Jazz e conducono la serie per 2-1. Harden e compagni vendicano così la sconfitta interna subita in gara 2. Lo stesso Harden, insieme a Eric Gordon, è stato il miglior realizzatore dell'incontro con 25 punti. Per i padroni di casa in evidenza Royce O'Neale, autore di 17 punti. I New Orleans Pelicans battono 119-100 i Golden State Warriors e accorciano le distanze sui campioni in carica, in vantaggio ora per 2-1. Mattatore dell'incontro Anthony Davis, autore di ben 33 punti. Per I Warriors da registrare i 26 punti di Klay Thompson, i 22 di Kevin Durant e i 19 di Stephen Curry. Questa notte in programma gara 3 delle due semifinali della Eastern Conference, Philadelphia-Boston (Boston avanti 2-0) e Cleveland-Toronto (Cleveland in vantaggio 2-0).

