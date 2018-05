Houston e Golden State sul 3-1: l'Ovest verso la finale annunciata

Vittoria 100-87 di Houston contro gli Utah Jazz a Salt Lake City con i Rockets che si portano sul 3-1 nella semifinale di Western Conference. A spingere la franchigia texana nella quarta sfida della serie i soliti noti: Chris Paul, autore di una doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi (con 6 assist), James Harden, 24 punti, e Clint Capela, che sotto canestro si fa sentire con 12 punti, 15 rimbalzi e 6 stoppate.



Partita mai in discussione al Vivint Smart Home Arena con Houston avanti 30-23 dopo il primo quarto. Vantaggio che si dilata fino al 58-48 dell'intervallo lungo. I Jazz hanno quantomeno il merito di crederci e così, punto dopo punto, nell'ultimo parziale ricuciono fino al -5 grazie a un parziale di 10-2. Ma è un fuoco di paglia perché i texani ricominciano a spongere, riallungano in un attimo a +13 e portano a casa il punto del 3-1. Per Utah 25 punti di Donovan Mitchell e 15 di Joe Ingles. Gara 5, nella notte tra mercoledì e giovedì, al Toyota Center con Houston che potrà giocarsi in casa il primo match point.



Stesso discorso per i Warriors che, grazie a un sontuoso Kevin Durant da 38 punti e 9 rimbalzi, travolgono i Pelincas 118-92 e portano la serie sul 3-1 in proprio favore. Prova corale dei Warriors che si regge anche sui 23 punti di Curry, 4/9 dall'arco, e i 13 di Klay Thompson. A New Orleans non bastano le solide prestazioni di Anthony Davis (26 + 12) e Jrue Holiday, 19 punti e una difesa estenuante su KD, nella quale la differenza di centimetri è inevitabilmente stata un fattore.



