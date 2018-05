Immenso LeBron: i Cavs passano a Boston e vanno in finale

LeBron, fortissimamente LeBron. Cleveland espugna il parquet di Boston grazie all'ennesima prestazione monstre della sua stella e vola alle Finals Nba per il quarto anno di fila. I Cavaliers si impongono in gara 7 della finale Est per 87-79, staccando così il pass per l'ultimo atto del campionato Usa di basket. I Cavs devono fare a meno dell'infortunato Kevin Love ma si godono l'ennesimo show di LeBron James, in campo per tutti e 48 i minuti e autore di 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist.



Ai Celtics non bastano i 24 punti di Jayson Tatum per difendere l'imbattibilità casalinga ed evitare la sconfitta: sfuma, quindi, il sogno di tornare a giocare le Finals Nba per la prima volta dal 2010. Cleveland, invece, ora attende la vincente della sfida tra Houston e Golden State. La finale della Western Conference, approdata a gara 7, è in programma lunedì sera. Poi, da giovedì, riflettori puntati sulle Finals.

