LeBron stende Indiana sulla sirena: i Cavs vanno sul 3-2. Avanza Houston

Un'altra notte magica per LeBron James che trascina Cleveland al successo 98-95 contro Indiana in gara 5 dei playoff Nba portando i Cavs sul 3-2 nella serie. “King” LeBron protagonista alla Quicken Loans Arena con 44 punti e 10 rimbalzi e soprattutto con il canestro decisivo da 3 punti sulla sirena. Pochi secondi prima del punto decisivo era stato lo stesso James a fermare Victor Oladipo disinnescando una azione degli avversari.



Partono bene i Pacers avanti 25-23 dopo il primo quarto, all'intervallo lungo Indiana è avanti 56-49 ma nel terzo parziale i padroni di casa mettono la freccia realizzando un 32-17 che li porta in vantaggio 81-73, la rimonta nel finale dei Pacers, 95 pari a 33”6 dalla fine grazie al canestro di Domantas Sabonis viene vanificata nel finale da LeBron James.



In casa Cavs da segnalare anche i 19 punti di Kyle Korver. Per Indiana 22 punti di Domantas Sabonis seguito a 16 da Thaddeus Young. Domani a Indianapolis la sesta sfida con Cleveland che

si gioca il primo match point per il passaggio del turno.



Chiudono la serie 4-1 invece gli Houston Rockets che si impongono 122-104 sui Minnesota Timberwolves in gara 5. I leader della Weastern Conference si qualificano dunque per il secondo anno consecutivo al secondo turno grazie ai canestri di Clint Capela, 26 punti e 15 rimbalzi, e James Harden, 24. La gara del Toyota Center resta incerta nella prima metà dell'incontro, dopo un 26-25 a proprio favore, i T'Wolves all'intervallo hanno un vantaggio di 4 punti, 59-55, ma l'accelerazione di Houston nel terzo parziale, 30-15, mette in ginocchio la squadra ospite che nel finale non trova la forza per reagire chiudendo con uno svantaggio di 18 punti. Minnesota, alla sua prima partecipazione ai playoff Nba dal 2004, ha in Karl-Anthony Towns il suo miglior marcatore grazie a una doppia doppia, 24 punti e 14 rimbalzi. Venti punti per Jamal Crawford.



Ancora in bilico le serie tra Toronto e Washington, con i Raptors che si rialzono dopo due ko di fila, vincono 108-98 e si portano in vantaggio per 3-2, e tra Oklahoma City e Utah, con i Thunder che risorgono 107-99 e si mantengono in scia ai Jazz che, però, conducono ancora la serie per 3-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA