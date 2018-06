Trento schiacciata in casa: per l'EA7 Milano scudetto numero 28

di Marino Petrelli

Non c’è spazio per ulteriori polemiche, parla il campo. E sul campo la forza di Milano che vince 71-96 gara 6 e diventa campione d’Italia per la ventottesima volta nella sua storia. L’EA7 è padrona del campo e fa la differenza tra il settimo del primo quarto fino al riposo lungo, quando si passa dal 15-12 per l’Aquila al 33-48 grazie ad un parziale di 18-36. Trento prova a rientrare fino al meno sette, ma le triple dell’Olimpia spaccano nuovamente la partita. Goudelock 21 punti e Mvp della serie finale, Kuzminskas e Bertans con 15 e un’impressionante 18/34 da tre fanno la differenza. Trento ha Shields e Sutton tra i migliori, ma in una serata comunque poco reattiva di tutta la squadra. Ha pesato come un macigno quel finale di gara 5 con la stoppata su Sutton che avrebbe potuto cambiare l’esito dell’intera serie



In tutte e tre le partite giocate al Forum Milano ha sempre segnato oltre 90 punti e affronta per la quinta volta nella sua storia dei play off una gara sei in vantaggio 3-2. Quintetti tradizionali da una parte e dall’altra. Goudelock apre le danze con cinque punti, Micov riprende a segnare, Kuzminskas piazza la tripla e Milano vola 2-10 al terzo. Trento decide di difendere meglio, Sutton e il solito Shields in attacco lavorano in uno contro uno e la partita cambia padrone al settimo: 15-12 con un parziale di 13-2. L’ingresso di Gudaitis sposta gli equilibri, sia in difesa che in attacco, e gli ospiti ne approfittano per tornare avanti 16-22, nonostante i due falli di Cinciarini e Micov. Il primo quarto si chiude 20-25. Trento riparte freddissima al tiro, Milano trova ritmo con Bertans e Gudaitis e Milano trova il massimo vantaggio, 21-34 al 14esimo. La partita si innervosisce, tre falli di Gutierrez e Gudaitis in pochi secondi, Milano resta in controllo e allunga con le triple: 23-42 al 17esimo. L’Aquila trova un sussulto nel finale ma i liberi di Bertans fissano il punteggio sul 33-48 al riposo lungo.



Si segna poco al rientro in campo. Shileds commette il suo terzo e quarto fallo in due minuti ed è una tegola pesantissima per la squadra di casa, Kuzminskas trova la sua terza tripla di serata per il 39-53 del 24esimo, Trento si aggrappa ai tiri liberi (48-57), Milano ritorna avanti ancora con canestri dalla grandissima distanza, 54-65, e chiude avanti 56-66 il terzo quarto. La premiata coppia Kuzminskas - Goudelock regala momenti di grande pallacanestro per Milano che si riprende il +13, 64-77 al 33esimo. La panchina di Trento si prende un fallo tecnico per proteste, Milano segna liberi a ripetizione e canestri da sotto per il 64-84. Il tempo scorre inesorabile e finisce 71-96. E’ festa grande per l’Olimpia che alza la coppa, applausi per Trento alla seconda finale persa consecutivamente in quattro anni di Serie A. Il futuro del basket italiano riparte da qui.

