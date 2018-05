Semifinali scudetto, Venezia vince gara 2 contro Trento

di Redazione Sport

Al termine di una partita dall'andamento incredibile, l'Umana Reyer Venezia si aggiudica per 80-77 Gara-2 di semifinale con la Dolomiti Energia Trentino e impatta così la serie sull'1-1. I campioni d'Italia in carica chiudono il primo tempo doppiando gli avversari sul 44-22, dopo che, in un match tesissimo, erano stati espulsi sia l'allenatore veneziano, De Raffaele, per un doppio tecnico, sia Sutton di Trento per un antisportivo seguito da tecnico per proteste. Dal 49-27 del 22', però, Venezia rallenta troppo i ritmi e rimette in fiducia Trento che, limando punto su punto, rientra fino al 55-50 dell'ultimo intervallo. Venezia, trascinata dall'mvp Haynes (26 punti e 29 di valutazione) sembra avere nuovamente la partita in pugno sul 77-64 a meno di due minuti dalla fine, ma Trento ha ancora la forza di rientrare, fino al -1 (78-77) a 5« dalla fine. Venezia elude però la pressione ospite e trova con Cerella il canestro della sicurezza a 1» dalla fine.

