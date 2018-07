A2, l'Eurobasket “si trasforma” in Leonis e sposa Fourteen

L'Eurobasket diventa Leonis. La squadra romana, che milita in A2, già dallo scorso anno aveva affiancato al proprio nome quello del main sponsor, ma quest'anno ha deciso di fare un passo in più per «l’esigenza – spiega una nota - di sintetizzare la nostra denominazione e di dare la giusta importanza al nostro main sponsor, che ci accompagnerà in questo viaggio con un impegno sempre crescente». Il nome Eurobasket resterà presente con l’acronimo “EBK” che sarà anche l’hashtag della stagione 2018-2019, «fino a sostituire definitivamente il nome Eurobasket nonché il nostro indirizzo internet e i nostri profili social», spiega la società.



E il primo atto della nuova Leonis Roma è la nuova partnership con Fourteen per la fornitura dell’intero abbigliamento tecnico sportivo. Il marchio svizzero, a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, realizzerà i prodotti della prima squadra e del settore giovanile.



«Siamo entusiasti di legarci a un’azienda così importante qual è Fourteen ed onorati dell’investimento che questi ultimi hanno voluto intraprendere con noi - spiega il presidente della Leonis Roma, Armando Buonamici - Lo sviluppo della società, che è un obiettivo primario, passa per queste fondamentali tappe di consolidamento. La conclusione di questo accordo rappresenta un tangibile passo in avanti nel segno della crescita costante».

