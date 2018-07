La corazzata Fenerbahce lancia l'allarme: «Siamo sommersi dai debiti»

di Marino Petrelli

«Siamo soffocati dai debiti». Il grido di allarme non arriva da una piccola società, magari italiana o greca, ma dal Fenerbahce, una delle squadre più importanti e ricche d’Europa alle prese con una situazione fino adesso imprevista. Secondo quanto dichiarato da Ali Koc, neo presidente della polisportiva dal 3 giugno, i debiti complessivi sarebbero di 621 milioni di lire turche, pari a 110 milioni di euro. Di questi, almeno 8,5 milioni di euro riguarderebbero la squadra di basket maschile, campione d’Europa due anni fa e finalista dell’Euroleague nella passata stagione. Stime che, stando ai rumors raccolti in ambienti di procuratori e dirigenti europei, sarebbero anche più alte. «Avevamo fatto una promessa a Zeljko Obradovic, ovvero che saremo riusciti a concludere i pagamenti della passata gestione in tempo. Ma non ci siamo riusciti. Sono imbarazzato di fronte al nostro allenatore perchè non l’abbiamo fatto», ha detto Koc a Fenerbahce TV.



La situazione è in divenire. Molti contratti, onerosi e pluriennali, sono già firmati, tra i quali quelli di Niccolò Melli e Gigi Datome. Che abbiamo provato a contattare per commentare quanto sta accadendo a Istanbul, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche Giorgia Sottana, che è stata ingaggiata a stagione in corso dalla squadra femminile, con la quale ha vinto lo scudetto turco da grande protagonista, e confermata anche per la prossima stagione, al momento non si pronuncia. Il drappello azzurro si completerà con Cecilia Zandalasini, astro nascente del basket femminile italiano e europeo, ora in WNba con la maglia delle Minnesota Lynx (viaggia a 5.5 punti di media e con quasi il 50 per cento da oltre l’arco dei tre punti) che si aggregherà al Fener da metà ottobre. Anche per lei un contratto biennale, la situazione debitoria farà cambiare le cose?



Chi invece se la ride sullo stretto del Bosforo è l’Anadolou Efes, la squadra più titolata di Turchia con i suoi tredici scudetti, che ha avuto un’iniezione di capitali freschi da spendere sul mercato e si sta rinforzando per essere protagonista anche in Eurolega, dopo essere arrivata ultima l’anno scorso. Confermati tra gli altri, Dunston, ex Varese, e Simon, ex Olimpia Milano, la squadra allenata da Ataman sta compiendo un colpo dietro l’altro. Prima il centro francese Beaubois, quattro stagioni in Nba a Dallas, le ultime due a Baskonia, poi James Anderson strappato a suon di dollari al Khimki, infine l’annuncio odierno di Shane Larkin, lo scorso anno ai Boston Celtics con 4.5 punti di media. Gli stipendi complessivi dei tre sarebbero vicini ai sei milioni di euro netti a stagione. Una cifra che servirebbe quasi a coprire i debiti dei rivali del Fenerbahce.

