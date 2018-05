Venezia paga l'espulsione di Daye: Trento va sul 2-1 con Gutierrez

di ​Vanni Zagnoli

I campioni d’Italia stanno per abdicare. Venezia giovedì sera dovrebbe uscire dai playoff, a Trento in gara3 paga l’espulsione, fiscale, di Austin Daye. Il figlio di Darren, scudettato a Pesaro, era il potenziale mvp dei playoff, rischia anche la squalifica: al 14’ tecnico pure a Sutton, scatta il cartellino rosso perchè l’ala dell’Umana si era già macchiata di un fallo antisportivo.

L’Aquila si conferma in sequenza eccellente, con la propulsione di Forray, argentino lanciato in B da Padova, il mancino Flaccadori e la batteria straniera. Buscaglia era stato penalizzato dagli infortuni nella finale di un anno fa, sempre a nordest, ora ha due incontri per raggiungere di nuovo l’epilogo. Dove avrebbe poche chances contro la più forte, Milano, all’inseguimento del 3° scudetto nel millennio.

La Dolomiti conduce dall’inizio, si fa raggiungere, si invola con i muscoli di Gutierrez, raggiungendo l’81-63, esagerato.

La Reyer aveva perso nettamente la supercoppa, è uscita dalla Champions league, si è aggiudicata la Fiba Europe cup e ora ha bisogno di una doppia impresa. Walter De Raffaele è inerme, dietro a quegli occhiali a proteggerlo dai mal di testa originati dalle luci nei palazzetti, il sindaco Brugnaro pretendeva almeno la finale, da presidente e anche sponsor, mentre a capo dei trentini c’è un giornalista, Luigi Longhi. Se il volley non è andato oltre le semifinali, in supercoppa, coppa Italia e playoff, la pallacanestro da 3 stagioni è una gran realtà, compresa una semifinale europea.

Infiamma una regione che non è più solo sci.

