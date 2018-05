Flaminia e Jfc insieme. I presidenti: «Nuova era per il calcio civitonico»

Calcio Flaminia e JFC Civita Castellana uniscono le forze.

L’obiettivo principale dell’accordo stilato dalla due realtà calcistiche è quello di unire le attività delle due società sotto un unico progetto calcistico, ambizioso, importante, dedicato sia ai ragazzi che amano questo sport che a Civita Castellana ed ai suoi cittadini, tentando di risvegliare quel senso di appartenenza assopito nel tempo, attraverso una offerta calcistica esaustiva ed iniziative tese a sollecitare il coinvolgimento di tutti gli appassionati.

Calcio Flaminia, che parteciperà al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), si dedicherà alla gestione del Settore Giovanile (Agonistica), occupandosi delle categorie Giovanissimi (due squadre), Allievi (due squadre) e Juniores Nazionale, con il duplice obiettivo di creare le condizioni per una formazione “completa” del giovane calciatore - attraverso una organizzazione che si doterà di un qualificato staff tecnico, sanitario ed organizzativo - e di portare, al più presto, le suddette categorie nei Campionati Regionali.

La Jfc curerà invece l’Attività di Base (Scuola Calcio) occupandosi sia della formazione motoria/calcistica che dell’insegnamento dei sani valori dello Sport (socializzazione, integrazione, lealtà, competizione, sacrificio, affermazione del merito, etc.), per le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, completando l’offerta con una Juniores Provinciale ed una Prima Categoria Regionale, che amplieranno le possibilità agonistiche per i giovani in uscita dal Settore Giovanile. Ma tutto ciò, appunto, sotto un unico progetto calcistico e univoci obiettivi.

«E’ infatti convinzione delle nostre società - hanno detto i presidenti Francesco Bravini e Massimo Salvatori - che da che questo progetto può costituire il punto di partenza per l’affermazione di un percorso formativo che garantisca la piena valorizzazione dei giovani calciatori, con l’auspicio che tutte le squadre vengano supportate dal calore e dalla carica dei tifosi civitonici. Si sono gettate le basi per un progetto nuovo e sicuramente vincente ».

