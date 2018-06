A Frascati torna il prefisso Lupa. Nicolanti: «Non compreremo titoli»

di Tiziano Pompili

La notizia era nell’aria da qualche giorno e ora è ufficiale: dalla prossima stagione ai nastri di partenza dei campionati dilettantistici tornerà ad esserci il nome storico della Lupa Frascati. Il “vecchio” Frascati, quello nato due anni fa dalla fusione della Lupa e della GiocCocciano anche su un forte input dell’allora amministrazione comunale, torna a chiamarsi con il nome più amato dagli sportivi della cittadina all’ombra del Tuscolo.



«Ho deciso di fare questo passo in completa autonomia – spiega il presidente della “nuova” Lupa Frascati Franco Nicolanti – Non c’è stato né suggerimento, né sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, ma solo la voglia di poter riutilizzare un marchio importante come quello della Lupa, bistrattato da tanti nel corso del tempo». La Lupa Frascati scomparve una prima volta ai tempi dell’ormai noto e turbolento addio dell’allora presidente Cerrai che portò la squadra nella capitale chiamandola Lupa Roma, poi sempre a Frascati nacque la Lupa Castelli dell’allora presidente Virzi, ma anche quella (che comunque non prese mai il nome di Lupa Frascati) traslocò dopo poco tempo verso Rocca Priora. Rinata nell’estate del 2015 sotto la presidenza di Remo Buccella, il club si era poi fuso due estati fa con l’altra realtà cittadina della Gioc Cocciano scegliendo il semplice appellativo di Frascati.



La nuova Lupa Frascati, comunque, non sembra essere interessata a scalare categoria attraverso l’acquisto di un titolo, almeno stando a quanto afferma lo stesso Nicolanti. «In questo momento abbiamo bisogno di consolidare la nostra struttura e preparare il salto di qualità. La prima squadra, come detto, sarà allenata da mister Pace e giocherà in Promozione. Se c’è la possibilità che altre squadre di Eccellenza vengano a giocare qui da fuori? Mi sento di escluderlo con forza».

