Aguero invita a casa un baby tifoso malato di cancro e gli regala maglia e scarpe

Sergio Aguero, l'attaccante del Manchester City e della nazionale argentina, ha invitato giovedì scorso un giovanissimo fan della squadra inglese malato di cancro nella sua casa a casa sua giovedì e gli ha regalato una maglietta firmata e un paio di scarpette. Callum Foy, 10 anni, ha una malattia rara, la neurofibromatosi, che provoca la crescita dei tumori in qualsiasi parte del corpo. In questo momento si sta curando per un tumore al collo e a settembre partirà per la Germania dove lo attendono 10 settimane di cure. Ha anche un tumore non operabile al cervello, non è maligno ma dovrà essere trattato con la chemioterapia.







Ma per un giorno, grazie al calciatore argentino, Callum è riuscito a non pensare a tutto questo. Callum - racconta il Daily Mail - ha ricevuto in regalo dall'attaccante le scarpe e una maglietta firmate. Di questa giornata speciale resteranno le foto ricordo con Aguero e tutta la famiglia di Callum. L'attaccante argentino ha mostrato al bambino alcuni dei ricordi della sua carriera, come i palloni da calcio firmati dalla squadra per la sua tripletta.

Aguero tornerà in azione per City nell'anticipo di Premier League di sabato con Wolverhampton Wanderers. Il trentenne ha avuto un inizio fantastico di stagione, segnando cinque gol in tre partite, inclusa una tripletta nella vittoria per 6-1 della città su Huddersfield lo scorso fine settimana.

