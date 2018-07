Airone, l’addio è diventato ufficiale. Il ds Licata: «Non ci sono gli spazi»

di Tiziano Pompili

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. L’Airone, compagine di Ardea che nella scorsa stagione ha giocato le sue partite interne di pomeriggio al Comunale di Pomezia, non si è iscritta al prossimo campionato di Promozione. La conferma arriva dal direttore sportivo Lorenzo Licata: «Siamo giunti a questa decisione per una totale mancanza di spazi sia per gli allenamenti che per le partite interne. Non è stato possibile trovare una soluzione valida né a Pomezia, né a Ardea. Non venderemo il titolo che sarà “congelato”. Magari in futuro ci sarà modo di ripartire assieme a un’altra società, ma dovremo avere una struttura alle spalle altrimenti fare calcio diventa impossibile. Anche il sottoscritto si prenderà una pausa: dopo quattro campionati vinti negli ultimi cinque anni (con l’Airone è di due anni fa la vittoria del campionato di Prima categoria) e dopo l’enorme fatica fatta nella stagione appena messa alle spalle, ho bisogno di staccare un po’».



Finiscono sul mercato tutti i componenti della vecchia rosa: oltre a mister Francesco Salotti e all’attaccante Feola (già piazzatosi all’Aranova), sono liberi di trovare una nuova sistemazione anche giocatori importanti come Bacchiocchi, Celiani e Oliva che possono sicuramente far comodo a società di Promozione o Eccellenza.

