Aiuto, stanno banalizzando Cristiano Ronaldo

di Mimmo Ferretti

E pensare che non ha ancora segnato un gol. Figuratevi, perciò, che cosa sarebbe accaduto se avesse segnato un gol a partita, come si diceva alla vigilia della gara di Verona contro il Chievo. Nonostante questo, però, il campionato - e tutto ciò che mediaticamente gli ruota intorno - è ostaggio del portoghese. Mamma mia come tira Ronaldo, mamma mia come tocca il pallone Ronaldo, mamma mia quanto corre forte Ronaldo... Siamo arrivati al punto che il gol che si è pappato da due metri contro la Lazio, con Strakosha a terra, è diventato un assist di tacco per Mandzukic. Non si fosse chiamato Ronaldo, quel numero 7 della Juve sarebbe stato preso a pernacchie. Invece, siccome è lui, c’è l’elogio dell’errore, trasformato addirittura in un colpo di genio. Mamma mia che fenomeno. E che fenomeni quanti urlano al microfono.

Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, universale, per certi versi inarrivabile, complimenti alla Juve che l’ha portato a Torino ma a forza di amplificare ogni suo gesto, anche quello più semplice, si corre il rischio di farlo diventare banale, e antipatico agli occhi di chi non ha il cuore bianconero. Antipatico, banale quindi normale. E lui, che normale non è, non merita di essere adulato a babbo morto. Non ne ha bisogno, lui. Non può essere, per dirne una, che uno speaker televisivo da giorni stia ammorbando i suoi ospiti (e i telespettatori paganti) chiedendo alla gente di calcio la loro emozione nel vedere in tv il fenomeno portoghese. Lo Spalletti russo, se potesse parlare, non avrebbe riserve: ma che emozione, ma quale emozione, ma che caxxo dici... Ecco, cosa?

