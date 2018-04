Al Superga di Ciampino ritorna il Memorial dedicato a Ronconi

Per il secondo anno consecutivo, al Superga sarà di scena il Memorial Fabio Ronconi, torneo dedicato al compianto mister romano (tra le sue esperienze, quelle con Futbolclub, Atletico Vescovio, Accademia Calcio Roma e Albalonga) scomparso nel settembre 2015, ad appena 54 anni, in seguito ad un improvviso malore.

Se sulla carta questa sarà la seconda edizione di questa manifestazione, di fatto le novità saranno talmente tante che si potrebbe quasi parlare di un primo appuntamento: la formula sarà completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, in cui i protagonisti furono i ragazzi del 2001 e del 2002.



Nel 2018 si è scelto di cambiare, e a spiegarlo è il Direttore Generale del Città di Ciampino Giordano Moroncelli, che a mister Ronconi era legato da una fraterna amicizia e si è impegnato per organizzare questo torneo e far sì che la sua memoria fosse onorata nel modo giusto.



“Come ho avuto modo di ribadire in diverse occasioni”, spiega Moroncelli, “per me Fabio è stato come un padre a livello calcistico, e dopo la sua scomparsa mi è sembrato naturale pensare di organizzare un torneo in suo onore. Lo scorso anno, nella prima edizione, le cose sono andate bene e vedere il piccolo Tommaso sorridere e alzare trofei con il volto di suo nonno durante le premiazioni ha regalato un sorriso a tutti i presenti. Per questa edizione le novità saranno molte, a partire dai partecipanti: nel 2018 e per gli anni a venire il Memorial Fabio Ronconi sarà dedicato ai ragazzi che disputano l’ultimo anno di Esordienti, e che perciò dalla prossima stagione entreranno nel mondo dell’agonistica. Pertanto la categoria interessata sarà quella dei 2005, il prossimo anno si passerà ai 2006 e così via, speriamo per molte edizioni a venire. Credo di non sbagliare, perciò, se dico che questa ufficialmente è la seconda edizione, ma ufficiosamente è come se fosse la prima, perché sarà completamente rinnovata anche nella formula e nello svolgimento”.



Il torneo inizierà i primi di giugno e vedrà coinvolte 16 squadre: Accademia Calcio Roma, AS Roma, CC Roma, Città di Ciampino, Cor, Dabliu, Grifone Monteverde, Lodigiani, Ottavia, Polisportiva Carso, Pro Roma, Pro Calcio Tor Sapienza, Romulea, Savio, Urbetevere e Vigor Perconti (in rigoroso ordine alfabetico) si affronteranno con l’obiettivo di conquistare la finalissima del 30 giugno e di onorare la memoria di Fabio Ronconi, un personaggio legato a doppio filo al calcio dilettantistico laziale, del quale ha saputo conquistare l’affetto e la stima.



“Il mio obiettivo principale”, continua Moroncelli, “è quello di regalare ad Anna, Stefano, Giorgia, Lorenzo e Tommaso un momento di serenità, ed è per questo che invito fin da ora tutte le società partecipanti ad entrare nell’ottica che ha mosso questa iniziativa, anteponendo i valori di sportività e socializzazione a quelli dell’agonismo e della conquista del risultato ad ogni costo. Ci tengo a ringraziare i presidenti del Città di Ciampino, Cececotto e Fortuna, per la possibilità che mi hanno concesso, e spero vivamente che anno dopo anno questo Memorial possa diventare uno dei più importanti del panorama del calcio laziale dedicato a questa fascia di età, un appuntamento fisso al quale tutte le società più blasonate vorranno partecipare, nella memoria di Fabio”.











