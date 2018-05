Albalonga, nella semifinale play off c’è il Latina che sogna la Serie C

di Ugo Baldi

Tutto è pronto per la semifinale play-off di serie D del girone G, Albalonga - Latina. L’unico giocatore assente nella squadra di casa sarà l’attaccante Claudio Corsetti squalificato.

« Il nostro obiettivo – dice il tecnico Marco Mariotti – è quello di terminare bene la stagione quindi punteremo a superare il turno anche se il Latina è una signora squadra. Ci aspetta una partita difficile».

I precedenti si sono conclusi con un pareggio per 0-0 e 1-1 in questa stagione.

Ad dirigere la gara che si giocherà a partire dalle 16 allo stadio "Pio XII" di Albano Laziale è stato chiamato Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, che ha già diretto il match di campionato tra castellani e pontini disputato il 1 novembre e terminato 0-0.

E’ gara unica. Oltre alla vittoria in caso di parità dopo i due tempi supplementari i castellani otterranno il lasciapassare per il secondo turno. L’avversario sarà la vincente tra SFF Atletico-Trastevere che gioca a Fregene.



