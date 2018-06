Albalonga, 4° per i ripescaggi in C. Trastevere 6° del secondo gruppo

di Mauro Topini

Pubblicata la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato di Divisione Unica della Lega Pro stagione sportiva 2018/2019, a seguito della delibera del Commissario Straordinario e secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale dell'Interregionale del 19 dicembre scorso.



Graduatoria vincenti finale Play Off

1° CAVESE 1919

2° COMO 1907

3° MATELICA CALCIO

4° ALBALONGA

5° ARZIGNANO VALCHIAMPO

6° IMOLESE CALCIO1919

7° PERGOLETTESE 1932

8° PONSACCO 1920

9° IGEA VIRTUS BARCELLONA



Graduatoria società perdente play off

1° CAMPODARSEGO

2° TARANTO FC

3° UNIONE SANREMO

4° ERCOLANESE 1924

5° CALCIO CHIERI

6° TRASTEVERE CALCIO

7° DARFO BOARIO

8° FORLI’

9° PINETO CALCIO



Graduatoria perdenti prima fase “semifinali”

1° TROINA

2° REZZATO

3° TEAM ALTAMURA **

4° NOCERINA 1910 **

5° CARONNESE

6° PONTE S.P. ISOLA

7° SFF ATLETICO

8° AVEZZANO CALCIO *

9° AUDACE CERIGNOLA *

10° LATINA CALCIO 1932

11° MANTOVA 1911 **

12° REAL FORTE QUERCETA **

13° PRO SESTO

14° VIAREGGIO 2014

15° FIORENZUOLA 1922

16° ADRIESE

17° L’AQUILA CALCIO 1927

18° SANGIOVANNESE 1927

* miglior classifica in campionato

** miglior classifica Coppa Disciplina

