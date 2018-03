Albalonga ancora un pareggio a Sassari è 1-1 contro il Latte Dolce

Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Daga, Fideli, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Demartis (46' st Carpentieri), Serra, Marcangeli, Usai (39' st Ravot), Palmas (37' pt Contu). A disposizione: Pittalis, Congiu, Angioni, Piga, Sanna, Scognamillo. All. Massimiliano Paba

Albalonga: Frasca, Novello, Dumancic, Barone, Panini, Paolacci (25' st Pagliarini), Magliocchetti (12' st D'Orsi), Succi (17' st Proia), Nohman, Corsetti (32' st Alonzi), Sabatini (12' st Cisse). A disposizione: Galluccio, Negro, Polizzi, Squerzanti. All. Marco Mariotti

Arbitro: Costin Spataru di Siena

Reti: 22' pt Cabeccia (SSLD), 30' pt Barone (AL)

Ancora un pari per l’Albalonga. Questa volta in trasferta. A Sassari con il Latte Dolce la squadra di Mariotti ha pareggiato per 1-1; ne ha approfittato la capolista Rieti per allungare le distanze. Ora è a più otto.

I gol. Al 22' corner dalla destra, palla per la testa di Marco Cabeccia che puntuale arriva all'appuntamento con la sfera e il gol per i padroni di casa. Alla mezz'ora però arriva il pareggio dell’Alalonga; Barone indovina il tiro secco, teso e preciso dalla distanza, Garau non può far nulla. Nella ripresa l'Albalonga ha tentato la strada del successo, ma non ha trovato la via del gol

