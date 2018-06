Albalonga, Camerini: «Ferrazzoli? Un tecnico che inseguivo da anni»

di Paolo Baldi

L'Albalonga riparte da Fabrizio Ferrazzoli. «Era un mio pallino da anni - ha detto il presidente Camerini - finalmente lo abbiamo con noi. E' un tecnico preparato che conosce la categoria e può regalarci tante soddisfazioni. Anche nella prossima stagione saremo protagonisti». L'Albalonga partirà con il ritiro per campionato, il 20 luglio in sede e dopo la gara valida per la Tim Cup il 29 ( avversario di Lega Pro da stabilire) andrà a Castel di Castel Sangro dal 3 al 10 agosto. « Ci stiamo organizzando per delle amichevoli » ha detto ancora Camerini. La presentazione della squadra ai tifosi e alle autorità sarà fatta alla vigilia della prima della gara ufficiale della stagione ovvero prima del 29 .

Tra i giocatori confermati ci sono per ora. Paolacci e Panini difensori centrali, e il terzino destro Novello.

