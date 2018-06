Albalonga, sciolto il primo nodo: Ferrazzoli è il nuovo tecnico

di Paolo Baldi

Mister Fabrizio Ferazzoli è il nuovo tecnico dell'Albalonga. L'accordo è stato raggiunto poco fa con il presidente Camerini e il diesse Giorgio Tomei.

Il tecnico romano, classe 1968, romano con un passato da centrocampista con le maglie di Potenza, Tivoli, Monterotondo e Grosseto ha iniziato la sua carriera da allenatore a Torbellamonaca ma i suoi primi successi li ha ottenuti sulla panchina della Cavese (accoppiata Promozione-Coppa Italia e spareggio d’Eccellenza l’anno successivo).

Poi dopo l’esperienza di Monterotondo ha guidato il San Cesareo dei miracoli vincendo prima un campionato di Eccellenza e poi due secondi posti in serie D dietro Sanbenedettese e Lupa Roma.

Nel 2014-2015 esperienza alla Viterbese: subentrato a Gregori alla 5° giornata, Ferazzoli ottenne ben 44 punti nelle 19 partite delle sua gestione interrotta da uno dei quattro cambi tecnici della presidenza Camilli.

Negli ultimi tre anni mister Ferazzoli si è dedicato prima alla scoperta dei giovani talenti seguendo anche la Nazionale U16 nel mondiale in Arzerbaigian o settori giovanili di club professionistici come Juventus e Sassuolo nell'altima stagione ha allenato nella prima parte il Monterosi dove il rapporto con la società, nonostante un passato con ampie garanzie è durato poche giornate. Ora Ferrazzoli riparte da Albano con Giorgio Tomei uno dei migliori diesse della serie D.

