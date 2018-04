Albalonga, la vetta resta lontana: solo un pari nel recupero a Latina

di Ugo Baldi

Finisce 1-1 al Francioni tra il Latina e l’Albalonga, la gara di recupero del campionato di serie D. La squadra ospite che ha collezionato il quarto pareggio di fila ma anche il diciassettesimo risultato utile consecutivo, ha perso un’occasione per riavvicinarsi alla vetta occupata da Rieti, ora a sette punti con cinque giornate da disputare. Gli amaranto possono mettere le bottiglie in frigo a questo punto.

La formazione di casa ha gettato al vento un'occasione importante e pertanto resta al quinto posto, a soli due punti di vantaggio dal Trastevere e a più 5 dal Cassino che è sesto. I gol della gara. Alla mezz’ora vantaggio per il Latina: Iadaresta spizza un pallone che si alza a campanile e viene corretto in rete da Scibilia. Il Latina ha colpito due legni. Nella ripresa il pari degli ospiti. E’ il 31′, Succi colpisce il palo, sulla ribattuta è pronto Squerzanti a fare gol. Il commento del diesse Giorgio Tomei: «Bella gara – ha detto – tante occasioni da una e dall’altra parte. Un pareggio che ci soddisfa conquistato su un campo importante».



