di Paolo Baldi

Domanica si gioca l'ultimo atto dei play-off,tra Albalonga e Trastevere. Appuntamento ad Albano ore 16 stadio Pio XII. Sarà anche l'ultima sfida di una lunga stagione che ha visto le squadre tra le protagoniste principali. Tre i precedenti in questa stagione, una vittoria a testa in campionato per 3-2 e vittoria in Coppa per l'Albalonga con gol di Alonsi. « E' una bella sfida che premia due squadre meritevoli - ha detto il tecnico di casa Mariotti - di sicuro come noi il Trastevere vuol chiudere il bellezza pertanto sarà una bella sfida. Certo avrei preferito dispustare una gara che valeva un campionato.

«Colgo l'occasione, che non è un arrivederci sia ben chiaro, per ringraziare i ragazzi, il direttore Giorgio Tomei, la società e tutto lo staff tecnico che comprende, Mauro Taraborelli, Fabio De Angelis, Matteo Giglio e Angelo Stefanelli, oltre al collaboratore Dino che è una persona splendita. Lo cito per ultimo, ma merita un posto in primo piano il presidente Bruno Camerini: merita un grande applauso e un grandissimo rigraziamento per la grande opportuntà che mi ha dato in questa stagione. Spero di regalare e tutti il primo posto nei play-off»

© RIPRODUZIONE RISERVATA