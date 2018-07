Albalonga: ufficializzati Massella, Del Moro e Pace. Pippi in stand by

di Paolo Baldi

Arrivano i primi tre acquisti "veri " per l'Albalonga targata Fabrizio Ferrazzoli.

Sono Christian Massella dal Trastevere, i giovani Lorenzo Del Moro, portiere, ex Lupa e Aprilia e Federico Pace, centrocampista anche lui nella passata stagione all'Aprilia.

Quanto all'arrivo di Renan Pippi la situazione è in stand by, poichè il centravanti brasiliano deve rientrare dal Brasile.

Il diesse Giorgio Tomei insieme al presidente Camerini stanno lavorando per portare entro la settimana a sei i nuovi arrivi.

La preparazione della squadra di Albano inizierà il 18 luglio in sede, poi si va a Castel di Sangro in attesa di conoscere l'avversario nella prima gara della Tim Cup.





