Alberone, Centra vince e saluta: «Senza struttura non c’è futuro»

di Tiziano Pompili

Ha vinto il suo secondo campionato di Prima categoria nel giro di quattro anni. Un’impresa non da tutti, ma Emanuele Centra, presidente dell’Alberone, ha deciso di staccare la spina. Lo ha comunicato domenica scorsa dal suo profilo Facebook pochi minuti dopo l’ultima e decisiva vittoria della sua squadra che lo ha portato a trionfare nel girone F di Prima categoria, anticipando la Nuova Virtus di tre lunghezze. «In questi otto anni ho fatto tutto da solo, senza l’aiuto di nessuno – ha scritto Centra – Ora è il momento di lasciare tutto: se tornerò, lo farò sempre per primeggiare. Non so in quale categoria, ma ora mi prendo un po’ di pausa».



Parole sorprendenti che il presidente spiega meglio così al sito del Messaggero. «Al di là di impegni lavorativi e familiari sempre più pressanti, il discorso è semplice: senza una struttura, la possibilità di fare Scuola calcio e dare continuità al progetto, non si può andare avanti. Quest’anno siamo stati a Centocelle e anche pagare quegli spazi non è facile e spesso significa buttare soldi. Se avessi deciso di andare avanti, il prossimo anno si sarebbe ripresentato lo stesso problema, così ho voluto lasciare da vincente. Se in futuro ci sarà qualcuno a cui potrà servire la mia collaborazione, ne parlerò volentieri». Il titolo dell’Alberone, dunque, è stato subito al centro di molte attenzioni. «Mi hanno chiamati in tanti, la notizia ha fatto subito clamore. Devo dire che c’è una trattativa che è molto ben avviata e che si potrebbe ufficializzare a breve, anche se ora non posso dire nulla di più. Sceglieranno loro se portare avanti il nome Alberone affiancandolo a un altro o cancellarlo del tutto».



Centra, comunque, si gode il titolo conquistato dalla sua squadra. «Sapevo di avere allestito la rosa più forte. Indubbiamente delle difficoltà ci sono state, ma quando hai un gruppo di quella qualità alla fine si superano. Grazie ai ragazzi, ai dirigenti e a mister Gianluca Centra (il fratello del presidente) che ha dimostrato di essere un tecnico molto valido e meritevole di altre possibilità». Un’ultima curiosità è legata al bomber ucraino Pavlyk, sul cui tesseramento c’è stata una lunga battaglia legale vinta dall’Alberone che altrimenti avrebbe potuto compromettere il successo in campionato. «E’ stata una scommessa vinta anche dal punto di vista tecnico. Lo notai all’Airone e quando c’è stata la possibilità l’ho subito portato qui. Un giocatore che ha fatto la serie B ucraina e che, come altri in questo Alberone, meriterebbe di militare in categorie superiori» conclude Centra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA