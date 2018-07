di Emiliano Papillo

Il bomber Alessio Carlini, 37 anni, oltre 350 reti in carriera con le maglie tra le altri di Isolaliri, Cassino, Morolo, Ferentino, Boville, Real Cassino ed Anagni torna dopo 20 anni nella squadra della sua città, Ceccano che nella stagione 2018-2019 parteciperà al campionato di Prima Categoria. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alessio Carlini.



«Tornare a Ceccano era un mio desiderio mai nascosto. Prima o poi doveva accadere di tornare ad indossare la mitica maglia rossoblù. Per me ceccanese è un grande onore oltre che una grande responsabilità- ha spiegato Alessio Carlini- avevo offerte anche da categorie superiori, ma il richiamo della mia città è stato piu' forte di tutto. Qui sono nato ed ho iniziato ad essere un calciatore, non potevo dire assolutamente di no. Ci sono tutte le condizioni, dalla società seria ed ambiziosa con patron Iannotta in testa, alla squadra, staff tecnico ed una città che vuole tornare nel calcio che conta. Ho fatto una scelta di cuore».



«Tornare dopo 20 anni e' sicuramente emozionante- ha aggiunto Carlini- ricordo era il 1998. Dopo le trafile giovanili mi portarono in prima squadra. Eravamo al Pinto di Caserta, entrai e feci un gran goal. Erano i tempi del Ceccano in D, tempi bellisismi d'oro per il calcio della mia città che faceva parlare di sè in tutta Italia. Gli anni della presidenza di Mimmo Aversa e di papà Loreto e mister Pasquale Camillo in panchina. Vogliamo tornare a quei tempi, la città merita altre categorie. Mi fa piacere ritrovare dopo 20 anni Alessandro Padovani che sarà allenatore-giocatore ma anche Simone Lucchetti, Colapietro e Moreno Tiberia».



«Gli obiettivi sono due- ha concluso il bomber- vincere il campionato e riportare i tifosi al Dante Popolla. Non sarà facile, parliamo di Prima Categoria ma l'amore dei ceccanesi per la squadra non è mai mancato. Noi daremo tutto in campo. Io voglio fare benissimo. Dalla serie D alla Prima Categoria con la prossima stagione avrò fatto tutte le categorie. Ho sempre realizzato tanti goal, voglio continuare a farlo. Stavolta avrò un motivo in piu', l'amore per la mia città».



