di Mauro Topini

Conitnuano a ritmo incessante i nuovi arrivi in casa dell'Eretum Monterotondo. Il club gialloblù, che ha affidato la panchina a Claudio Solimina, ha praticamente rivoluzionato la rosa della scorsa stagione (proprio in questi giorni il club ha saluto i partenti sul proprio profilo social) con gli arrivi di tanti giocatori d'esperienza. Da Gianluca Toscano a Matteo Morici, da Razzini a Calabresi e Lupo. "Senatori" per un allenatore, Solimina, che vuole andare sul sicuro per sugellare le ambizioni della società. Nel gruppo di nuovi arrivati, dopo Damiano Fortuna (un giovane del '98) si inserirà anche Paltemio Barbetti, centrocampista di sinistra che dopo aver iniziato lo scorso campionato con il Monti Cimini, l'ha concluso con la maglia della Pro Calcio Tor Sapienza. Barbetti vanta esperienze estere nella Premier Lerague di Malta, dove ha giocato con le maglie del Pembroke, dello Zembruck Rangers e Silema Wandereres

