Juve, Allegri: «Una coppa per la storia». Buffon: «Con il Milan non si parte favoriti»

di Alberto Mauro

Il Milan per aprire un ciclo, la Juve per chiuderlo. Allegri punta al quarto double negli ultimi quattro anni, rilanciando Buffon titolare per la prima volta – e anche l’ultima – in una finale di Coppa Italia con a maglia della Juventus, pronto a guardare negli occhi Gattuso seduto sull’altra panchina. “Ora non ha senso parlare dello scudetto, anche siamo un pezzettino avanti. Pensiamo alla Coppa Italia per entrare di nuovo nella storia della Juventus. Dobbiamo giocare una partita di entusiasmo, contro un grande Milan, una sfida da sempre equilibrata”. Dopo l’esperimento riuscito contro l’Inter Cuadrado potrebbe essere riconfermato terzino destro, in attacco Dybala favorito su Mandzukic. “Cuadrado terzino? Ha fatto bene a Milano contro l’Inter, ha sbagliato solo un paio di letture ma può tranquillamente farlo. Benatia titolare? O gioca lui o gioca Rugani. C'è lui, c’è Rugani e c'è Barzagli, che tra l'altro oggi fa il compleanno e quindi bisogna fargli un bel regalo domani, di questi tre, due giocano. Dybala è un grande giocatore che quest'anno ha fatto tanti gol e ha grandi possibilità di crescita. E domani farà una partita importante. Mandzukic, De Sciglio, Sturaro sono recuperati, a parte Chiellini e Howedes tutti gli altri sono a disposizione. Se faremo la difesa a due o a tre, vediamo. Può darsi che faremo la difesa a due. Il Milan è una squadra che ci mette in difficoltà sulle ripartenze, anche a Torino ci hanno creato delle difficoltà quando hanno preso palla e sono ripartiti. Quindi su quello noi domani dovremo essere molto bravi: nelle marcature preventive. Bisogna giocarla con grande equilibrio e con grande testa”. L’allievo Gattuso è pronto a sfidare il maestro. “Rino è un appassionato di calcio e un testone, è stato molto bravo, perchè ha fatto e sta facendo ottime cose. Il Milan da quando c'è lui ha fatto una serie di risultati importante: rimetterti in discussione credo non sia molto semplice. E su questo Rino è stato molto bravo, come Inzaghi. E’ un pochino più pacato. Domani sera spero che si incazzi un po', così vuol dire che le cose non gli vanno bene”. Il futuro di Max ancora tutto da scrivere. “Le parole di stima di Marotta possono solo farmi piacere e sono contento. Io con la società ho un ottimo rapporto e siamo molto in sintonia, poi come facciamo tutti gli anni, una volta che è finito tutto, ci metteremo a tavolino, come abbiamo fatto sempre e programmeremo il futuro, perché va fatto con grande lucidità"



"Sin dal lontano 2003 in cui abbiamo giocato quella finale di Manchester ho capito ben presto che col Milan non si parte mai favoriti". Così il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, alla viglia della finale di Coppa Italia che la squadra di Allegri giocherà domani sera all'Olimpico col Milan. "Da quando sono alla Juve abbiamo fatto coi rossoneri quattro finali: due le hanno vinte loro ai rigori, una noi ai supplementari, e un'altra sempre noi ai rigori - ricorda il portiere bianconero in conferenza stampa -. Questo significa che col Milan le partite difficilmente finiscono al 90' perché regna un grande equilibrio. E immagino che domani sarà la stessa cosa".



