Juve, Allegri: «Siamo competitivi, un piacere allenare CR7»

«La gara è stato un ottimo test per noi, tra due grandi squadre. Siamo stati felici di essere coinvolti nelle quattro partite giocate qui, in vista della stagione. È stata una grande esperienza per noi, visto che ci siamo potuti misurare con squadra di un certo livello». Massimiliano Allegri si esprime così dopo la partita con il Real Madrid, chiusa con una sconfitta per 3-1, che chiude la tournée americana dei bianconeri. «Il mercato? La società ha fatto gli acquisti che doveva fare. Altri acquisti? Siamo già competitivi così e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i giocatori che ho a disposizione -dice il tecnico-. Cristiano Ronaldo? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi. La difesa? Con l'arrivo di Bonucci sono in cinque giocatori per due ruoli. Avremo una stagione molto dispendiosa e tutti saranno impiegati». «Alcuni giovani si sono messi parecchio in mostra in questa preparazione negli Stati Uniti -conclude Allegri-, potrebbero anche avere spazio con noi nel prossimo campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA