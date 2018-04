Allegri: «Partita bruttissima, adesso sarà decisiva la gara di sabato contro l'Inter»

di Redazione Sport

Allegri ammette la sera no della Juventus: «È stata una partita bruttissima, con zero tiri in porta. Noi abbiamo avuto difficoltà, ma potevamo e dovevamo chiuderla sul pari: purtroppo sull'angolo non abbiamo marcato e preso il gol. Il Napoli ha fatto quello che doveva, ha tenuto più palla e gli vanno fatti »i complimenti, perché hanno dei meriti. Siamo ancora in testa, abbiamo due partite in casa e due fuori, ma ora per noi la partita decisiva sarà quella di sabato a Milano. Togliamoci la negatività, ma contro l'Inter sarà una finale. Dobbiamo prepararci bene: domani giorno libero, bisogna scaricare. Serve serenità e guardare in positivo. In un girone abbiamo fatto cinque punti

più del Napoli. Le possibilità ci sono, siamo davanti.»

