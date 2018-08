Almas Roma, arrivano i primi gol. Niang e Capuani sotto osservazione

di Mauro Topini

Primi gol per l'Almas Roma, una delle ultime squadre a rimettersi in moto dopo la pausa estiva. I biancoverdi hanno battuto il Fonte Meravigliosa in un test giocato al Fuso (che ospiterà entrambe le formazioni nella nuova stagione). Per i biancoverdi, guidati da Bruno Nulli, indicazioni positive, anche se le novità per i romani sono davvero poche al momento. Persi Rossini (finito alla Cavese) e Colasanti (voltao in America), Nulli sta testando kle capacità del senegalese Idrissi Niang, un '99 che viene dal Futbolclub, e di Paolo Capuani, un 2000 che ha già vestito, nella sua breve carreira, le maglie di Latina. Benevento e Trastevere.

