di Mauro Topini

E' tempo di ritorni in casa dell'Almas Roma, che sta ridisegnando comoletamente il proprio roster, non più affidato a Bruno Nulli (che ha preferito farsi da parte in attesa di un chiarimento con la famiglia Durante, proprietaria della società). Dopo il ritorno dell'esterno alto Simone Vassallo, torna all'Arnaldo Fuso anche Antonio Incoronato, attaccante che era decollato (anche lui) dalla cantera biancoverde per la serie D, vestendo la maglia della Sammaurese. Poi, il ritorno nel Lazio nell'Audace la scorsa stagione, ed ora l'intenzione di vestire di nuovo la maglia dell'Almas Roma.



Insieme a Incoronato, stanno per firmare anche Matteo Cannillo e Emanueke Rufini, entrambi di classe 1997 come Incoronato. Il primo torna a giocare nella provincia Sud di Roma (è di scuola Albalonga) dopo la stagione vissuta nell'Atletico Ladispoli; il secondo arriva dalla Cavese 1919, ed ha avuto esperienze calcistiche anche a San Cesareo e nella Lodigiani.

