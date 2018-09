Almas Roma, preso anche Grelloni Ioli all'Ottavia, Bonifaci al Grifone

Poche ore all'avvio dei campionati di Eccellenza e Promozione, e le società stanno tesserando gli ultimi calciatori per presentarsi al via nel modo più competitivi possibile. Così, se la Cavese ottiene la firma di Simone Gori (classe '96) e lo Sporting Genzano ha ufficializzato Marc Jocelyn Ruggieri (classe '99) proveniente dalla Lepanto, arriva la firma del giovane Federico Ioli ('99 ex SFF Atletico) per l'Ottavia, che ha in rosa anche Andrea Giustini ('97) ex Montespaccato e Grifone Gialloverde. Al club di mister Porcelli si è trasferito anche Michele Cericola (altro classe '99) anche lui proveiente dall'Eretum di Monterotondo.



Dalla squadra di Solimina vanno via anche Marco Colafigli e Marian Ciaramiradu, finiti entrambi alla Castelnuovese. Giovani in arrivo anche nell'atra squadra di Genzano, il Cynthia 1920, che ha messo in rosa il '99 Claudio Fiasca, ex Albalonga. Lascia il Team Nuova Florida Francesco Bonifaci (anche lui '99) che si è trasferito al Grifone Gialloverde.



Ultimi colpi anche per l'Almas Roma di Alessandro Manciocchi, il tecnico al quale è stata affidata la squadra biancoverde, dopo le dimissioni di Bruno Nulli. Domani, dovrebbero esordire sul campo dell'Unipomezia (che giocherà alle 16 sul campo del Racing Club, la Pineta dei Liberti) Matteo Grelloni (classe '97 ex Real Monterotondo) e Alessandro Milano ('97 del Pomezia).

