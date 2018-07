di Mauro Topini

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della dirigenza biancoverde,l'Almas è costretta a fare dietro-front sul suo ritorno in via Demetriade. I lavori per la sistemazione del campo hanno subito un altro rallentamento e, dunque, per il momento l'attività agonistcia dei biancoverdi tornerà a svolgersi all'Arnaldo Fuso di Ciampino. Da definire anche l'assetto tecnico della squadra (che si poggerà ancora sui tanti giovani che bene hanno fatto la passata stagione sotto la guida di Buno Nulli e l'assistentza di Galvainin) qualche operazione di mercato inizia a prendere forma. Sembra vicino, infatti, l'accordo tra l'Almas e Giovanni D'Avino, attaccante di vent'anni cresciuto nel Città di Ciampino che lascia i biancorossoblù (che hanno rinunciato all'atività dilettantistica per quella strettamente giovanile). Insieme a D'Avino, arriverà anche un Duemila, Giovanni Nuovo, che ha giocato l'ultima stagione nel Torrenova Juniores. Farà parte del gruppo degli under 18 che faranno la spola tra prima squadra e la nuova Under 19.

