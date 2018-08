di Nicola Gentile

Sia pure a fari spenti e con qualche dubbio, si muove l'Almas Roma che ha perso numerosi pezzi importanti della squadra che la scorsa stagione ha ben figurato nel girone B dell'Eccellenza. Dopo gli addii di Colasanti (andato in America), De Dominicis e Luziatelli, lascia il club biancoverde anche Alessio Dolce, un classe 2000 che vestirà la maglia dell'Astrea (e sarà proprio avversario dell'Almas). Anche De Conceicao, attaccante del '99, è in uscita dal club romano, con destinazione Campus Eur, dove arrivano altri due under: Federico Lazzeri dall'Ostia Mare e Andrea Cesare dell'Anzio.



In entrata, Christian Fabiani (anche lui un classe '99) che ha giocato nel Cynthia lo scorso campionato di Eccellenza. Torna all'Almas, poi, uno dei prodotti della cantera biancoverde, quel Simone Vassallo che era stato convocato anche nella Rappresentativa Juniores e che era decollato dal Fuso di Ciampino per atterrare, lo scorso campionato, nel Trastevere, in serie D. Esterno destro, Vassallo (classe '98) torna all'Almas dopo due stagioni di separazione. L'almas resta comunque una squadra giovane, visto che nel gruppo a disposizione c'è anche Idrissa Niang, giovane del '99 di scuola Futbolclub.

