Almas, si parte con Nulli in panchina ma senza Colasanti l'americano

di Ugo Baldi

Anche l'Almas ha riacceso i motori. Nuovi e vecchi giocatori si sono ritrovati al campo Fuso di Ciampino. Ad attederli erano presenti il presedente Massimiliano Di Litta, lo staff tecnico guidato da Bruno Nulli, il preparatore dei portieri Daniele Brenda e il fisioterapista Valerio Proietto De Vincenzi. Era presente la proprietà con Andrea Durante.

I giocatori nuovi sono Davino dal Città di Ciampino, Vassallo che arriva dal Trastesteve e Barillaro dalla Play- Eur. Il resto, una quindicina sono tutti stati riconfermati. «Si continua con la linea verde - ha detto Di Litta - La rosa è in costruzione, i nuovi arrivati sono ragazzi che danno garanzie, qualche altro arriverà. Puntiamo a ripetere la stagione scorsa». Manca all'appello Flavio Maria Colansanti, che è andato a giocare negli States, mentre Luziatelli e Ricciardi hanno abbandonato il gruppo, scegliendo altre strade. In uscita anche l'attaccante classe 97 Matteo De Dominici, che è attualmente in prova al Pro Piacenza.

Al Sant'Anna intanto sono ripresi i lavori di ristrutturazione che saranno più lunghi del previsto. La squadra biancoverde potrebbe tornare a giocarci a dicembre. La prima parte della stagione si tornerà a disputare al campo Arnaldo Fuso di Ciampino.





