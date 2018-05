SFF Altetico, tutti a cena con Ciaccia che rassicura tutti: «Andremo avanti»

di Ugo Baldi

La SFF Atletico prosegue. Il patron Davide Ciaccia ha invitato a cena giovedi sera la squadra, i dirigenti e lo staff tecnico per ringraziarli per la prima buona stagione incassata in serie D. «Andremo avanti - ha annunciato - non ci sono criticità. Nei prossimi giorni programmeremo la nuova stagione. Si parte dalla conferma dei giocatori che fanno parte del pacchetto difensivo oltre a Sevieri, Tornatore e altri. Resta il diggi Massimo Chierchia e ci sono anche imprenditori pronti a sostenerci, dunque non c'è da preoccuparsi. Siamo pronti a ripartire».



Ciaccia è intenzionato a confermare anche l'allenatore Scudieri (che è stato avvicinato dall'Unipomezia) e il diesse Carelli: «Ci sono il novanta per cento di possibilità che restino entrambi, ma sta a loro decidere», sottolineai l patron. Scudieri per il momento è in stand bay. «Voglio conoscere prima i programmi. Sto valutando altre proposte di società di serie D, oltre a quella già avviata con l'Unipomezia. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le conclusioni».

Insomma, il tecnico, che ha colleziato due promozioni nelle ultime quattro stagioni oltre a due secondi posti, sta sfogliando la margherita delle scelte da fare. L'alternativa sulla panchina biancorossa può essere l'ex della Flaminia Civita Castellana Pierluigi Vigna. «Non c'è un candidato ancora - ha detto Ciaccia - però Vigna, con cui non ho parlato, ma che conosco, può essere una buona alternativa».





