di Emiliano Papillo

Importante successo nel test amichevole di lusso per il Città di Anagni che ha superato per 2-0 la Lazio Primavera guidata da mister Bonacina. La gara si è giocata in mattinata al Tintisona di Paliano. In rete per gli anagnini nel secondo tempo Alessio Pralini e Daniele Gragnoli. Si è trattato dell'ultimo test dei ragazzi di mister Manolo Liberati in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2018-2019. Domenica pomeriggio alle 16 al Nando Marocco di Morolo, gli anagnini riceveranno l'Isernia nella gara del primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Il Città di Anagni è una compagine neopromossa in serie D. I due tecnici nella gara di oggi hanno mandato in campo tutti i ragazzi a disposizione. Nella Lazio buona la prestazione di Capanni.



Finora il bilancio delle amichevoli per gli anagnini è molto positivo: c'è stato il 5-0 contro una rappresentativa della Toscana, il 2-1 rifilato al Morolo che milita in Eccellenza, il 2-0 al Paliano, formazione di Promozione, sabato scorso ed il successo odierno a dimostrazione di una solidità difensiva già buona ed un reparto offensivo che funziona bene.

«Abbiamo concluso l'ingaggio di Manuel La Rosa laterale difensivo con esperienze nel Foligno e nel Parma. Ora per completare la rosa ci manca un centrocampista- ha spiegato il dg del Città di Anagni, Marco Galante- Con la Lazio è stato un buon test, la squadra si è mossa molto bene. Il bilancio del calcio d'agosto è positivo, abbiamo lavorato molto e bene anche se i risultati del calcio d'estate lasciano il tempo che trovano. Ora ci prepareremo al meglio per l'esordio di domenica in Coppa Italia. Non conosciamo l'Isernia ma sappiamo che è molto forte».



Il Nando Marocco di Morolo è l'impianto scelto dal Città di Anagni per le gare casalinghe almeno fino al termine del girone di andata della serie D. Poi si spera di poter tornare al Roberto Del Bianco di Anagni che diventerà in sintetico.



Città di Anagni Calcio: Stancampiano, Giorgi, Contucci, Tataranno, Pralini, La Rosa, La Terra, Lustrisismi, Gragnoli, Di Giovanni, Galvanio. A disp: Tarquinio, Ancinelli, Colarieti, Di Vico, Dolce, Capuano, Stazi, Pompili, Fischetti. All. Manolo Liberati

Lazio Primavera: Marroco, Cesar, Falbo, Rezzi, Baxevanos, Armoni, Cesaroni, Cziz, Ibanez, Abukar, Capanni. A disp: Alia, De Angelis, Kalay, Shoty, Bianchi, Francucci, Maloku, Luicas, Scarfidi, Furlanetto. All. Bonacina





