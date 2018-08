di Emiliano Papillo

Amichevole d'agosto già su ottimi ritmi malgrado la preparazione atletica non ancora al meglio questo pomeriggio al Tintisona di Paliano tra il Città di Anagni ed il Morolo. Hanno vinto per 2-1 gli anagnini di mister Manolo Liberati che hanno fatto valere la maggiore categoria. Il Città di Anagni parteciperà infatti da neopromosso alla serie D nazionale, mentre il Morolo di mister Mirko Granieri parteciperà al campionato regionale di Eccellenza. Ottimo il primo tempo tra le due squadre giocato su ottimi ritmi con buone trame di gioco ed occasioni da rete da entrambe le parti. Primo tempo chiuso sul risultato di parità 1-1 con il vantaggio anagnino al 10' su autogoal sfortunata dei difensori del Morolo dopo l'azione personale sulla sinistra dell'anagnino Luca Di Giovanni tra i migliori in campo. Il pareggio del Morolo con il centravanti argentino 24enne Victor Gomez. Il giocatore è in prova con il Morolo che sembra interessato all'ingaggio.



Gomez ha militato nella serie A argentina ed in quella venezuelana. Sarebbe un gran colpo di mercato per i lepini che puntano ad una tranquilla salvezza. Ottima la prova nel Morolo di Kanku, Damiani, Castellone e Costantini. Ma tutta la squadra si è mossa bene. E' tornato a disposizione di Granieri anche il laterale sinistro Potenziani e da oggi si aggregherà al gruppo anche il centravanti Tommaso Pazienza. Per completare la rosa al Morolo in attesa del possibile ingaggio del centravanti Gomez manca un difensore centrale. Per quanto riguarda il Città di Anagni nel secondo tempo ha realizzato il goal vittoria con Flamini su calcio di rigore. Per gli anagnini oltre a Di Giovanni molto bene anche Lustrisismi, Stancampiano, Fischetti ed alcuni giovani. Erano in prova i difensori Ancinelli e La Rosa.

