Amichevole, Inter sconfitta dal Sion per 0-2. Spalletti: «Noi poco brillanti»

Primo ko stagionale per l'Inter, battuta 2-0 dal Sion in Svizzera nella seconda amichevole estiva. A decidere la sfida allo stadio Tourbillon le reti di Neitzke al 27', su errore di Padelli, e di Baltazar al 52'. Gambe pesanti per i nerazzurri, protagonisti di tanti errori. È durata solo 24' la partita di Nainggolan, sostituito precauzionalmente per un lieve affaticamento del quadricipite della coscia sinistra. Primi minuti stagionali invece per Mauro Icardi, che ha disputato circa 30' dopo aver saltato la gara con il Lugano.



«I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è visto subito che andavano più forte di noi». L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha commentato così la sconfitta dei nerazzurri in amichevole contro il Sion. «C'era un solo modo per sopperire a questa differenza, tenendo palla - ha dichiarato a Inter tv -. Non ci siamo riusciti, quindi abbiamo esaurito prima di loro le energie e siamo andati in difficoltà. Abbiamo fatto due sedute importanti di lavoro e oggi non siamo stati brillantissimi. Le difficoltà sono state evidentidal primo istante». Sabato i nerazzurri scenderanno di nuovo in campo, contro lo Zenit San Pietroburgo a Pisa. «Sarà un piacere ritrovare lo Zenit, è una società a cui sono molto affezionato e sarà un piacere riabbracciarli - ha concluso Spalletti -. Sarà una partita utile per dare continuità al nostro lavoro. Staremo un pò più attenti, dosando i carichi tra domani e dopodomani, per arrivare più freschi».

