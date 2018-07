Amichevoli: Suso già trascina il Milan, Fiorentina a valanga

MILAN-NOVARA 2-0

Il Milan inaugura la stagione e festeggia la riammissione in Europa con una vittoria, nella prima amichevole a Milanello. La squadra di Gattuso batte il Novara per 2-0: decidono le reti nel primo tempo di Suso (22') su punizione e di Calabria (41'), che finalizza un'elegante azione corale. Gattuso batte sulla continuità: parte con il 4-3-3 con cui ha chiuso la scorsa stagione ma utilizza a sprazzi anche il 3-5-2. Il tecnico non può contare su nessuno dei nuovi acquisti: Strinic e Reina sono ancora in vacanza dopo il Mondiale, Halilovic è fermo per un affaticamento muscolare. In attacco Gattuso schiera titolare Cutrone, ma concede spazio anche a Kalinic, nonostante le voci di mercato che lo indirizzano all'Atletico Madrid.



FIORENTINA-REAL VICENZA 11-0

Quarto successo dei viola in altrettante amichevoli oggi a Moena: contro il Real Vicenza, selezione dilettantistica di giovani senza contratto, è finita 11-0. In campo una Fiorentina piena di giovani. A segno nel primo tempo Montiel, Hristov, due volte Vlahovic, Meli, Ceccherini e Sottil. Nella ripresa ancora in gol Vlahovic, due volte Meli e di nuovo Hristov. Domani alle 17.30 altro test, più probante, contro il Venezia. Intanto al gruppo si sono aggregati i neo acquisti Gerson e Norgaard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA