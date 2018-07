Il Venezia batte la Fiorentina: scontri tra i tifosi. Caracciolo ferma la Sampdoria

FIORENTINA-VENEZIA 0-1

L'ultima amichevole della Fiorentina si è chiusa con una sconfitta per i viola per 1-0 contro il Venezia. Di Segre al 90' il gol-vittoria con un gran tiro dalla distanza. La squadra di Pioli, che domani lascerà Moena dopo 15 giorni, ha fallito con Veretout un rigore conquistato da Chiesa e ha colpito un palo con Simeone, il tutto su un campo al limite della praticabilità per il forte acquazzone che si è abbattuto per ore sulla val di Fassa. A macchiare però la gara odierna sono stati gli scontri tra un gruppo di ultrà viola e veneziani all'interno del Viola Village che ha costretto all'intervento le forze dell'ordine e i medici per soccorrere due feriti alla testa tra i tifosi del Venezia. «Quando avvengono certe cose meno se ne parla è meglio è» ha detto Pioli. Poi sulla sentenza del Tas: «Dispiace per la tempistica, noi ci impegneremo a questo punto per lottare per l'Europa sul campo. Il mercato? Mi aspetto ancora qualcosa».



SAMPDORIA-FERALPI SALÒ 1-1

Finisce 1-1 tra Sampdoria e Feralpi Salò nel secondo test dei blucerchiati nel ritiro a Ponte di Legno in Alta Valle Camonica. In rete nel primo tempo al 12' Caracciolo su calcio di rigore concesso per fallo di Murru su

Parodi, pareggio nella ripresa per la squadra di Marco Giampaolo con Barreto che sfrutta al meglio un assist di Leverbe. Luci e ombre per la Sampdoria piuttosto appesantita per il duro lavoro svolto in queste due settimane in Alta Valle Camonica. Nel primo tempo Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, in difesa Ferrari, Colley, Andersen e Murru. A centrocampo Praet, Capezzi e Jankto con Ramirez in appoggio a Quagliarella e Caprari. Meglio la Sampdoria nella ripresa con alcune occasioni importanti, finisce con un pareggio che ha divertito i 1500 tifosi presenti al campo di Temù.



TORINO-PRO PATRIA 4-0

Buona anche la seconda per il Torino di Mazzarri che rifila 4 gol alla Pro Patria nel test di Bormio. I granata segnano tre gol nel primo tempo con De Silvestri, Belotti e Parigini. Nella ripresa fuori quasi tutti i titolari e dentro la seconde linee ma a trovare la rete è ancora un “titolarissimo”, il Gallo Belotti, che firma la sua doppietta personale. Buone indicazioni dalla linea a 3 di difesa con Izzo, N'Koulou e Moretti.



BOLOGNA-COMANO TERME 9-0

Terza uscita stagionale per il Bologna di Filippo Inzaghi, che nel ritiro di Pinzolo (Trento) liquida 9-0 il Comano Terme, formazione d'eccellenza. A segno il nuovo acquisto Santander (su rigore), attaccante paraguaiano alla sua prima ora di gioco con i nuovi compagni. Tripletta per Orsolini, in gol anche Avenatti, Falletti, Svanberg e Petkovic (doppietta), quest'ultimo a un passo dal Perugia. Domani per il Bologna inizierà ad alzarsi il livello della preparazione: i rossoblù torneranno in campo alle 17 per affrontare la formazione under 23 del Southampton.



INTERWETTEN CUP, GENOA SCONFITTO

Genoa in chiaroscuro nella “Interwetten Sommer Cup” disputata questo pomeriggio a Magdeburgo che ha visto i padroni di casa conquistare il trofeo sconfiggendo nella partita decisiva 2-0 proprio il Grifone. Al triangolare oltre ai padroni di casa e al Genoa ha partecipato anche la formazione gallese dello Swansea. Proprio la gara con lo Swansea ha aperto le tre mini partite da 60' con il Genoa, schierato con una formazione quasi titolare, al netto delle assenze dei reduci del mondiale Hiljemark e Laxalt e degli infortunati Criscito, Marchetti e Sandro, in vantaggio grazie a Piatek e raggiunto a pochi secondi dalla fine da McBurnie. I rossoblù hanno poi vinto la sfida 5-4 ai rigori grazie soprattutto al portiere Radu che ha parato due conclusioni dal dischetto. Ai rigori è finita anche la sfida tra Swansea e Magdeburgo vinta dai tedeschi 4-2. Decisiva quindi l'ultima partita Genoa - Magdeburgo con Ballardini che ha schierato però le seconde linee, da segnalare in tal senso anche l'esordio dell'argentino Spinelli. A vincere la sfida è stato quindi il Magdeburgo grazie alle reti di Lohekemper e Butzen.



SASSUOLO-REAL VICENZA 11-0

Seconda uscita stagionale nel ritiro altoatesino per il Sassuolo con De Zerbi che ha fatto il suo debutto sulla panchina neroverde. Il Sassuolo si è imposto per 11-0 sul Real Vicenza in una gara caratterizzata da pioggia incessante. Il risultato si sblocca subito: dalla sinistra Rogerio mette al centro per Berardi, tiro di prima intenzione che viene respinto, poi lo stesso Berardi insacca. Il raddoppio giunge al 22’, imbucata di Boateng per Sensi che a tu per tu con Martinez non sbaglia. Il terzo gol nasce dalla destra con Lirola che dal fondo serve Duncan, piattone vincente del ghanese. Nel giro di quattro minuti a cavallo della mezzora arriva la doppietta di Boateng: al 28’ finalizzando un assist di tacco di Sensi e al 32’ riconquistando palla e battendo di precisione Martinez. Prima dell’intervallo torna a segno Duncan servito da Boateng e chiude Berardi trasformando un calcio di rigore concesso per fallo su Lirola. Nel secondo tempo cambia totalmente l'undici neroverde. Il primo gol della seconda frazione di gioco nasce da un'azione del nuovo tridente in campo con Matri che serve Babacar, il suo tiro supera il portiere ma per il terreno pesante il pallone si ferma poco prima della linea, irrompe Raspadori che insacca. Pochi minuti dopo Matri centra una traversa e al 55' va invece in rete Bandinelli con un colpo di testa su cross di Babacar. Al 72' Missiroli pesca Matri, elegante controllo e assist a centro area per Babacar che agevolmente sigla il 10-0. Lo stesso senegalese chiude il match all'83' saltando il portiere ospite e depositando in rete.

