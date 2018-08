Amine, da Civita Castellana alla serie A del Marocco: « Ci provo»

di Ugo Baldi

Civita Castellana esporta anche calcio. Amine El Maoflih, centrocampista, classe 89, nato a Civita, ceramista, tifoso laziale, doppio passaporto, se capita anche animatore nei villaggi turistici, andrà in prova tra qualche giorno con la squadra di serie A marocchina l Rapid Club Oued Zem che è anche la formazione del paese di origine dei genitori.



«Mi è stata data questa opportunità – ha raccontato il giocatore – grazie alla conoscenza di alcuni dirigenti, con cui ho fatto amicizia negli anni scorsi durante le vacanze. Con loro ho giocato qualche partita amichevole e da li è nata la possibilità di affrontare questa nuova e entusiasmante esperienza. Alla fine se mi riesce posso dire di aver giocato nella massima serie del mio paese». Amine ha iniziato a dare i primi calcio al pallone con la squadra dell’Anspi San Gratiliano ( parrocchia del Duomo) , poi è passato al Sassacci e di li al Pool Industrie Civita Castellana dove nel 2007 -2008 ha esordito nel campionato di Eccellenza.



Dopo quest’ultima esperienza nel massimo campionato regionale ha iniziato a fare il girovago per le squadre della provincia: Monterosi, Caprarola, Orte e Vignanello, il ritorno a Civita Castellana con la Jfc e il passaggio nella scorsa stagione nel Civita Castellana Calcio in seconda categoria. «Qualche volta è stata una esperienza negativa, altre sono state positive – ha fatto notare – comunque il calcio per me è stato utile, sia sotto l’aspetto sportivo e sia per crearmi nuove amicizie e conoscere le persone. Ad una certo punto ho scelto il lavoro, ma giocare al calcio è rimasta per me una grande passione».

Ora l’italo – marocchino e pronto per questa nuova scommessa. «In Marocco il livello del calcio è discreto ma non certo come quello italiano – ha fatto notare – è in crescita ma deve migliorare. Io penso di cavarmela e sono convinto che le indicazioni di Benatià (giocatore della Juve e nazionale) di recuperare giocatori con il passaporto marocchino vanno prese in considerazione. Chissà, visto che i sogni sono fatti per essere accarezzati e realizzati».



