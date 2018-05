Anagni, corsa a tre per il dopo-Gerli: Scorsini, Liberati e il favorito Venturi

di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni, neopromosso in serie D dopo uno splendido campionato di Eccellenza, è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Dovrà sostituire Fabio Gerli, che in tre anni di trionfi ha portato il Città di Anagni dalla Prima Categoria alla serie D. Non sarà facile per il neo tecnico non far rimpiangere un allenatore vincente come Fabio Gerli, molto apprezzato dai tifosi anagnini. Domani mattina dovrebbe esserci la fumata bianca per il sostuituto dell'allenatore frusinate. Questa sera il presidente Simone Pace e i piu' stretti collaboratori si metteranno attorno ad un tavolo per decidere la persona giusta.



​Il Città di Anagni dopo il divorzio con Gerli è intenzionato ad aprire un nuovo ciclo quindi si presume che possa arrivare un tecnico giovane ed ambizioso. Tre i nomi che circolano e sui quali sceglierà la società: si tratta di Manolo Liberati, secondo a Teramo, ex tra le altre di Monterotondo, Semprevisa, Fregene e Cynthia Genzano. C'è poi Mauro Venturi, negli ultimi due anni ad Aprilia dove ha fatto molto bene ed infine Marco Scorsini che ha guidato tra le altre la compagine del Crecas. Tra i tre il favorito sarebbe Venturi anche se su di lui ci sarebbe anche il Latina. Staremo a vedere.

​Il presidente onorario Simone Pace ha intanto confermato l'ingresso di nuovi soci, sono romani e dell'Emilia Romagna. Nuova linfa per puntare alla salvezza e rafforzare il settore giovanile. In attesa del nuovo tecnico i giocatori che sembranno sicuri della conferma sono Francesco Cardinali, Renato Lustrissimi, Alessio Pralini ed i baby Domenico Stazi e Dolce.

