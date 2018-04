Anagni in D, la società mette fretta: «Fare presto per il campo sintetico»

di Emiliano Papillo

All'indomani del ritorno in serie D avvenuto al primo colpo e in anticipo rispetto alla fine del campionato di Eccellenza, girone B, nel Città di Anagni ci si gode la festa, ma si pensa già al futuro. Il primo ostacolo è quello del campo da gioco per le gare casalinghe. In questa stagione la squadra ciociara guidata da mister Fabio Gerli si è allenata per i campi periferici di Anagni utilizzando il Tintisona di Paliano quale struttura per ospitare le gare casalinghe. Ma il Tintisona non è omologato alla serie D e, soprattutto la società del presidente onorario Simone Pace è intenzionata a giocare nella Città dei Papi.



«Nei prossimi giorni incontrerò il commissario prefettizio del comune di Anagni e lo solleciterò ad avviare il bando pubblico per avviare quanto prima i lavori che dovranno poi essere conclusi dalla nuova amministrazione comunale che uscirà dal voto del 10 giugno". "La festa promozione sarà fatta a cavallo tra fine maggio ed i primi di giugno- ha aggiunto Pace- c'è da disputare l'ultima gara della stagione domenica sul campo del Latina Sermoneta. Poi penseremo alla squadra del prossimo anno. Ci sono basi solide su cui ripartire. Il primo tassello sarà la conferma di mister Gerli ha vinto tre campionati consecutivi con noi».



«Dobbiamo lavorare per far avviare quanto prima i lavori allo stadio. I soldi sono già stanziati ci sono circa 500.000 euro disponibili. Si deve trasformare il manto in sintetico e qualche sistemazione alle tribune. I giorni previsti per i lavori sono 38. Noi vogliamo giocare ad Anagni- spiega il dg Marco Galante- la stagione partirà ad agosto quindi i tempi sono ristretti». Per raggiungere il traguardo della D fondamentale anche il lavoro del ds Diego Tomassi che non ha sbagliato in pratica un colpo. «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario per questa città- ha spiegato Tomassi- abbiamo riportato l'Anagni dove merita. Un grazie alla società, staff tecnico e ragazzi artefici di questa meritata vittoria. Ora godiamoci la vittoria poi inizieremo a programmare la prossima stagione».

