di Emiliano Papillo

Manolo Liberati, 44 anni, romano è il nuovo allenatore del Città di Anagni, compagine ciociara neopromossa in serie D. Prende il posto di Fabio Gerli che dopo tre anni di successi e il triplo salto dalla Prima Categoria alla D ha divorziato con la squadra della Città dei Papi. L'annuncio di Liberati è arrivato ieri pomeriggio direttamente dalla società. Liberati è stato ad Anagni, ha visitato le strutture e dialogato a lungo con il presidente Pace ed i suoi piu' stretti collaboratori, il ds Diego Tomassi ed il dg Marco Galante.

«Sono felicissimo ed orgoglioso di essere qui ad Anagni- ha spiegato mister Liberati- si tratta di una piazza storica importante con grandi tradizioni a livello calcistico. La gioia e la soddisfazione aumenta per il fatto che essendo una piazza molto importante era ambita da tanti tecnici. Io lo scorso anno sono stato fermo, ma sono ormai 15 anni che alleno dalle giovanili del San Lorenzo al Diana Nemi, Monterotondo fino a fare il secondo a Teramo in Lega Pro due anni fa».



«Sono molto carico ed avere due collaboratori come il ds Tomassi ed il dg Galante che sono motivatissimi malgrado abbiano vinto tutto negli ultimi tre anni- ha aggiunto Liberati- fornisce una spinta in piu'. Conosco i giocatori ed ho allenato Matteo Federici. L'obiettivo è la salvezza. Come giocheremo? Dipenderà dai giocatori che avrò a disposizione, non ho un modulo fisso. Per il mercato c'è tempo, ma una idea su quello che serve già l'abbiamo. Ora visioneremo giocatori nei vari tornei».



La società ora spera di riuscire a risolvere al piu' presto il problema campo con il Roberto Del Bianco che attende l'avvio dei lavori per il manto in erba sintetica.

